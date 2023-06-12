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توقيف أشخاص في بلدتي داريا –كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة

امن وقضاء
2023-06-12 | 12:55
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توقيف أشخاص في بلدتي داريا –كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة
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توقيف أشخاص في بلدتي داريا –كسروان وشما - المتن لتورطهم في عمليات سرقة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدتي داريا –كسروان وشما – المتن المواطنَين (ه.ش.) و(غ.ر.) لتنفيذهما أكثر من 15 عملية سرقة لمنازل ومعامل ومرائب سيارات في أماكن وتواريخ مختلفة. 

كما أوقفت الدورية السوريَّين (ص.ح.) و(ح.س.) لإقدامهما على شراء المسروقات ونقلها. 

وقد دهمت الدورية منازليهما وضبطت داخلها بنادق صيد مسروقة.
 
 

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