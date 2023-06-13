الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحكم بالتعويض لبعض ضحايا انفجار المرفأ بـ100 ألف جنيه استرليني من قبل شركة SAVARO Ltd

امن وقضاء
2023-06-13 | 04:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحكم بالتعويض لبعض ضحايا انفجار المرفأ بـ100 ألف جنيه استرليني من قبل شركة SAVARO Ltd
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحكم بالتعويض لبعض ضحايا انفجار المرفأ بـ100 ألف جنيه استرليني من قبل شركة SAVARO Ltd

إنعقدت اليوم أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن (High Court of Justice - London) جلسة في الدعوى المدنية المُقامة، في آب ٢٠٢١، ضد شركة  SAVARO Ltd من قبل بعض ضحايا إنفجار المرفأ يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا.

بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في شباط ٢٠٢٣ يثبّت مسؤولية الشركة، إستمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، الى محامي الإدعاء الإنكليز (KC)لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب Dechert LLP، وارتكزت المحكمة ايضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي الدكتور فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس.

وكان المحامي كميل أبوسليمان قد قاد فريق عمل Dechert LLP خلال كامل هذه المحاكمة وغطّى المصاريف القضائية. يعمل جميع المحامين، في بيروت ولندن، تطوعياً (Pro bono).

حكمت المحكمة بمبلغ مئة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم.

وقبل رفع الجلسة، توجّه البروفسور نصري دياب بالشكر الى القاضي لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر إنفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائمًا. 

تلقى نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، خبر هذا القرار بكل إمتنان لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ. 

خلال هذه المرحلة الثانية والاخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق الدكتور ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل الى جانب المحاميين كميل أبوسليمان ونصري دياب،  المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق Dechert LLP.

أخبار لبنان

امن وقضاء

بالتعويض

ضحايا

انفجار

المرفأ

بـ100

استرليني

SAVARO

LBCI التالي
وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-06

قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-23

أهالي ضحايا انفجار بيروت بعد لقائهم القاضي سهيل عبود: هناك تطمينات وملف تحقيقات تفجير المرفأ لم يتوقّف وهناك مكتب إدّعاء يتابع الموضوع وإذا لن يسير التحقيق سنتوجّه الى الدول الخارجية ولن نترك هذا الموضوع لا محليا ولا دولياً

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-01

أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وضحايا تفجير المرفأ اعتصموا أمام قصر العدل: لاستكمال التحقيق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:58

بعد العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل نديم الجميّل.. مصدر أمنيّ يُوضح للـLBCI: انّها لُعبة!

LBCI
امن وقضاء
06:42

قرار لمجلس الشورى بشأن ترخيص ثلاثة اتّحادات رياضيّة (صور)

LBCI
امن وقضاء
05:14

وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
02:47

قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:39

طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-09

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
آخر الأخبار
05:39

مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرارات ترخيص ثلاثة اتّحادات رياضيّة سبق أن رفضت عمومية اللّجنة الأولمبية انضمامها

LBCI
امن وقضاء
06:58

بعد العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل نديم الجميّل.. مصدر أمنيّ يُوضح للـLBCI: انّها لُعبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

موسم القمح المحلي ... على الوعد يا كمون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في سماء العاصمة السعودية... إستعراض طيران الرياض الجوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:54

مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها

LBCI
منوعات
12:11

خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
11:14

القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:33

النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
أخبار لبنان
08:31

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام

LBCI
أخبار دولية
09:31

بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More