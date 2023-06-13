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بعد العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل نديم الجميّل.. مصدر أمنيّ يُوضح للـLBCI: انّها لُعبة!
امن وقضاء
2023-06-13 | 06:58
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بعد العثور على جسم مشبوه بالقرب من منزل نديم الجميّل.. مصدر أمنيّ يُوضح للـLBCI: انّها لُعبة!
عُثر منذ قليل على قنبلة بالقرب من منزل النائب نديم الجميّل في الاشرفيّة، وبعدما كشف الخبير الأمني على الجسم المشبوه تبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها، بحسب مصدر أمنيّ للـLBCI.
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