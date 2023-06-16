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تدابير سير يوم الأحد 18 حزيران في محلة المارينا-ضبية لمواكبة سباق دراجات هوائية
امن وقضاء
2023-06-16 | 08:13
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تدابير سير يوم الأحد 18 حزيران في محلة المارينا-ضبية لمواكبة سباق دراجات هوائية
ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباقًا في محلة المارينا-ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية لعدة دورات، وذلك اعتباراً من الساعة 7,00 لغاية الساعة 11,00 من تاريخ 18-6-2023.
وسينطلق المتسابقون من محطة "اليونايتد" نحو ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود) ومن ثم الالتفاف باتجاه مجمع الرئيس اميل لحود، ومنها الى "الغولدن بيتش"، وبعدها باتجاه الطريق المؤدية الى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن.
لذلك، سيتم منع مرور السيارات على المسلك المذكور طيلة فترة السباق.
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الأحد
حزيران
المارينا-ضبية
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دراجات
هوائية
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