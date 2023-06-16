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مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدّرات في قبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
2023-06-16 | 08:48
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مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدّرات في قبضة شعبة المعلومات
حدّدت قوى الأمن الداخلي هوية شخصين مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدرات وهما كل من م. خ. (مواليد عام 2001، لبناني)، و م. خ. (مواليد عام 1986، لبناني)، كما تبيّن أن الأول مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم محاولة قتل.
وفي التفاصيل، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة باب الرمل والثاني في محلة الزاهرية.
وبتفتيش الموقوفَين، ضبط بحوزتهما مسدّسان حربيّان، وكمية من المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
بجرمي
إطلاق
ومخدّرات
المعلومات
كمائن ومداهمات لشعبة المعلومات ضمن محافظة الشّمال
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