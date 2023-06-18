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إخلاء وإقفال شارع المصارف غدا تزامنا مع انعقاد جلسة عامّة لمجلس النّوّاب
امن وقضاء
2023-06-18 | 08:15
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إخلاء وإقفال شارع المصارف غدا تزامنا مع انعقاد جلسة عامّة لمجلس النّوّاب
تزامنا مع اتعقاد جلسة عامّة في مجلس النواب لدراسة مشاريع وقوانين الساعة 11:00 من يوم الاثنين 19/06/2023، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.
وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
امن وقضاء
شارع المصارف
مجلس النّوّاب
القوى الامنية
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