دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل

بعد أن ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة مبالغ مالية من داخل منزله الكائن في بلدة القليعة، وذلك على مراحل عدّة حتى وصلت القيمة الإجماليّة إلى حوالي /4،000/ دولار أميركي، وكادت هذه السرقات أن تسبب خلافات عائلية كبيرة، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حول أفراد العائلة وكل من يتردّد إلى المنزل المذكور.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من الاشتباه بعاملة تأتي للمساعدة بالأعمال المنزلية وتدعى: ه. ج. (مواليد العام 1963، لبنانية)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدها وتوقيفها.



وبتاريخ 13-06-2023، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأخيرة في محلة القليعة.



بالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها لجهة إقدامها على السرقة من داخل المنزل المذكور وذلك على مراحل متعدّدة كونها تتردد الى المنزل للمساعدة بالأعمال المنزلية.