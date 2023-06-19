مطلوب للقضاء بجرائم خطف وتأليف عصابة مسلّحة متوارٍ عن الأنظار في قبضة مفرزة حلبا القضائية

حدّدت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم خطف في عكار، وتأليف عصابة مسلّحة، المتواري عن الأنظار منذ مدة طويلة ويدعى: م. ق. (من مواليد عام 1985، لبناني).



وبتاريخ 15-06-2023 وبعد عملية رصد ومتابعة ومراقبة ليلية مستمرّة، قامت قوة من المفرزة بمداهمة أحد المنازل المتواجد فيها في منطقة حكر جنين، حيث تم توقيفه بعد محاولته الفرار، وتوقيف برفقته كل من:



م. ق. (من مواليد عام 1988، لبناني)

م. ع. (من مواليد عام 1988، لبناني)

م. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني).