موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي

بعد إثارة موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب، أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للـLBCI أنه يتجه إلى نزع التعدي، لانّ أصحاب المشروع لم يلتزموا بمضمون الرخصة التي سمحت بإنشاء ممرّ خشبي بصورة موقتة وتحت إشراف الادارة.واشار فياض إلى أنّ وزارة الطاقة بصدد بلورة القرار.