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سرقا درّاجة آليّة من العبّاسيّة فأوقفتهما شعبة المعلومات في شقرا
امن وقضاء
2023-06-22 | 04:25
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سرقا درّاجة آليّة من العبّاسيّة فأوقفتهما شعبة المعلومات في شقرا
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات والدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن انتشر على إحدى صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي خبر وصورة حول سرقة دراجة آليّة في بلدة العبّاسية الجنوبية، بتاريخ 15/06/2023 من قبل شخصين، كثفّت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هويّتَيهما وتوقيفهما.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تبيّن أنّهما يُدعيان:
م. ت. (مواليد عام 1996، لبناني)
ق. ر. (مواليد عام 1986، لبناني)
وهما من أصحاب السّوابق الجرمية بقضايا السّرقة وافتعال المشاكل.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما.
بتاريخ 16/06/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في بلدة شقرا- النبطيّة على متن الدّراجة الآليّة المسروقة التّي تم ضبطها. وأثناء عملية التّوقيف، أقدم الأول على محاولة تحطيم الآليّة العسكرية بواسطة مطرقة والاعتداء على عناصر الدّورية، فتمّت السّيطرة عليه وتوقيفه.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة قيامها بسرقة الدرّاجة من بلدة العباسية.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع الدّراجة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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