توقيف سوري يجمع معلومات أمنية لمصلحة العدو الإسرائيلي

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري أ.ع. في بيروت لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله إلى جانبها.



وبالتحقيق معه تبيّن أنه تم تجنيده من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي، وقام بجمع معلومات أمنية لمصلحته.