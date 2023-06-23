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بيان للامن العام بشأن رسوم معاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب
امن وقضاء
2023-06-23 | 10:13
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بيان للامن العام بشأن رسوم معاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنه بالنسبة لكافة المواطنين والرعايا العرب والأجانب، وإعتباراً من تاريخ 24/06/2023 ، تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تقدّم لدى هذه المديرية وفقاً لأحكام المرسوم رقم 11685 تاريخ 23/06/2023.
للإطلاع على التفاصيل وقيمة الرسوم الجديدة زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
http://general-security.gov.lb
او مراجعة Call Center على الرقم 1717.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الامن العام
مع7املات
رسوم
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