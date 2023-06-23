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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا

أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا بتاريخ 22-6-2023 كمية 205 كلغ من حشيشة الكيف المضبوطة لديه، بناء على إشارة القضاء المختص.