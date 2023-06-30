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الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن لإطلاقه النار على أشخاص في بلدة دير قانون النهر - صور
امن وقضاء
2023-06-30 | 05:00
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الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن لإطلاقه النار على أشخاص في بلدة دير قانون النهر - صور
دهمت قوة من الجيش في بلدة دير قانون النهر - صور منزل المواطن (ب.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار على شقيقه (أ.ط.) وابن عمه (ح.ط.) من مسدس حربي ما أدى إلى إصابتهما، ولإلقائه ٣ رمانات يدوية نحو منزل شقيقه. وقد ضبطت مسدسين وكمية من الذخيرة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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