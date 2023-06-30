الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الثقافة يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية: لفتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب

امن وقضاء
2023-06-30 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الثقافة يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية: لفتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير الثقافة يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية: لفتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب

تقدم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بإخبارٍ مشفوعٍ بشكوى إلى النيابة العامة المالية طالبًا فتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب الاثري، ومحاسبة المعتدين امام القضاء المختص وختم الانشاءات المخالفة بالشمع الاحمر ووقف العمل فيها والزامهم بإزالة التعديات ومما جاء الإخبار والشكوى:

"جانب النيابة العامة المالية الموقّرة
 
إخبار وشكوى
 
من:  وزير الثقافة
 
المشكو ضدّه : كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا

الموضوع : التعديات والمخالفات على على القناطر الرومانية في موقع مجرى نهر الكلب الأثري  من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend ؛ وتوسّل التحايل على القانون عبر الاستحصال على تراخيص استثمار لم تراع ادنى الشروط القانونية والموافقات المطلوبة
 
   
بالإشارة إلى المرجع والموضوع المُبيّنين أعلاه،

نعرض امامكم ؛ أن موقع نهر الكلب الأثري مدرج في ذاكرة العالم لليونسكو في العام ٢٠٠٥ وهو حاليا" على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو وذلك منذ العام ٢٠۱٩.يضمّ هذا الموقع إثنين وعشرين عملاً اثرياً يتراوح تاريخها من الألفية الثانية قبل الميلاد وتحديدا" القرن الثالث عشر قبل الميلاد لغاية الألفية الثانية بعد الميلاد أي العام ٢٠٠٠، بالإضافة الى جسر ؛ مدرج على قائمة الجرد العام للأبنية الأثريّة (قرار رقم ۱٦٦ تاريخ ۵ آذار ۱٩٣۷)،  وقناطر رومانية في مجرى نهر الكلب الأثري وعلى ضفّته الشمالية.

مؤخّراً فوجئ مراقبو المديرية العامة للاثار التابعة لوزارة الثقافة ؛ كما فوجئ  الشعب اللبناني ؛ بإنشاءات ضخمة تجتاح مجرى النهر والجسر وتستبيح كل القناطر الرومانية الموجودة والنصب الاثرية الموصوفة اعلاه ؛ من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend ؛ في حالة تعد موصوفة لم تأبه بالحماية المطلوبة والمقررة للمعالم الاثرية ؛ فضلا عن حجب الرؤية عن القناطر عبر وضع ألواح للإنارة ومكبرات صوت بالإضافة إلى تثبيت مصابيح على أعلى القناطر دون الإلتزام بأية معايير للحفاظ على المعالم الأثرية.

ولمّا كان المعتدي يتذرع بحصوله على ترخيص استثمار من وزارة الطاقة ؛ الا ان ما يتم اغفاله من قبله ان فعل التعدي على الجسر وعلى القناطر الرومانية الاثرية والنصب الموجودة يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء ؛ ولا يمكن لأي ترخيص ، بغض النظر عن صحته وموافقته للقانون ، ان يبرر لأي كان التعدي على الانشاءات المشمولة بحماية وزارة الثقافة ، الحريصة على الحفاظ على المعالم الاثرية وعدم التهاون مع أي تعد عليها .

ولما كانت افعال المدعى عليه تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء التي تعاقب على التعدي على الاملاك العامة النهرية وعلى الاثارات والانشاءات الاثرية والتاريخية وعلى كل تشويه لمحيط الموقع الاثري الذي باتت معالمه مختفية ، وبمعنى اخر غير ظاهرة للسائح الذي يقوم بزيارة المنطقة ، ما لم يكن من  رواد المطعم،

لذلك ، نتقدم بهذا الاخبار ، طالبين فتح تحقيق قضائي بالمخالفات والتعديات الموصوفة اعلاه ، واستدعاء جميع المرتكبين فاعلين او شركاء او محرضين او متدخلين ، واستجوابهم وتوقيفهم ، والادعاء عليهم واحالتهم مخفورين امام القضاء المختص ، وختم الانشاءات المخالفة بالشمع الاحمر ، ووقف العمل فيها ، وإلزامهم بإزالة التعديات ، محتفظين بحقوق الوزارة والدولة اللبنانية في  المطالبة بالعطل والضرر  وبالحقوق كافة" .

أخبار لبنان

امن وقضاء

الثقافة

يتقدم

بإخبار

النيابة

العامة

المالية:

تحقيق

قضائي

بمخالفات

وتعديات

الكلب

LBCI التالي
القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟
القضاء الفرنسي يستمع لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-19

معلومات للـLBCI: النيابة العامة المالية بدأت بإجراءاتها في قضية ملف إنشاءات مجرى نهر الكلب

LBCI
خبر عاجل
2023-06-20

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
أخبار دولية
2023-05-11

النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تفتح تحقيقا في الاعتداء على كنيس في جربة

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-11

النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تفتح تحقيقًا في الإعتداء على كنيس في جربة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:18

القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟

LBCI
امن وقضاء
07:14

القضاء الفرنسي يستمع لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

LBCI
امن وقضاء
06:26

قوى الأمن: محمّد بسّام بدر الدين حدّاد مفقود.. هل تعرفون مكانه؟

LBCI
امن وقضاء
05:00

الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن لإطلاقه النار على أشخاص في بلدة دير قانون النهر - صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-06-01

ينقل أسلحة وذخائر حربيّة إلى أحد الأشخاص في البقاع برفقة والدته لإبعاد الشّبهات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
أخبار لبنان
08:52

وزارة الطاقة مدّدت مرّة جديدة دورة التراخيص الثانية لتلزيم ٨ بلوكات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز

LBCI
منوعات
09:44

تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-02-23

ما جديد قضية المصارف والقضاء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:46

منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:39

في فرنسا.. تداعيات مقتل الفتى الفرنسي من أصل جزائري تتفاعل وماكرون يدعو لاجتماعٍ طارئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
اقتصاد
13:19

صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام

LBCI
أخبار لبنان
13:01

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
خبر عاجل
12:50

وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
خبر عاجل
06:20

الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا

LBCI
خبر عاجل
02:25

فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا

LBCI
خبر عاجل
00:49

انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27

LBCI
أخبار لبنان
13:01

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

LBCI
منوعات
07:08

بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More