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القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟

امن وقضاء
2023-06-30 | 09:18
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القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟
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القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقود خالد طارق عامر (من مواليد عام 2008، سوري).

وعامر غادر بتاريخ 28-6-2023 منزل ذويه الكائن في محلّة جبل البدّاوي - طرابلس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

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