شبكة ترويج مخدرات في كسروان وجبيل في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي

بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في عدّة مناطق، وهم كل من اللبنانيين:



- م. د. (من مواليد عام 1973)

- و. ح. (من مواليد عام 1976)

- ج. ع. (من مواليد عام 1992)

- ت. ص. (من مواليد عام 1994).



وضُبط بحوزتهم:



-/220/غ كوكايين.

- /8،1/غ ماريجوانا.

- /35/غ من حشيشة الكيف.

- علبة "Xanax"

- /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و"مطحنة حشيشة".

- /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.

- /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.