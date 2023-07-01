كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

استنكر رئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي "الحادثة الاليمة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق في جرود القرنة السوداء".



واستنكر كرامي، عبر تويتر، "بشدة" اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين، وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، متقدما بأحرّ التعازي من ذويه ومن جميع اهالي منطقة بشري، وناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة وان يكون القضاء هو المرجع الوحيد لحل الموضوع.



أيضا ناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني الذين لنا ملء الثقة بهم بأن يتحركوا سريعاً من اجل العمل على تبيان الحقيقة، كما وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة لعدم تظهير القضية وكأنها نزاع بين منطقة الضنيه عموماً وبقاعصفرين خصوصاً ومنطقة بشري، وانتظار القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع.



وحذّر كرامي اللبنانيين جميعاً بأن العدو يتربّص في هذه المرحلة العصيبة بأي حادثة او اشكال امني ذي بعد طائفي ومذهبي لكي يحوّله في حال نجح بذلك الى مشروع حرب اهلية.



وشدد على أنه علينا الحذر، وعلينا ان نحمي لبنان، وعلينا ان نحمي عيشنا الواحد.

نستنكر بشدة اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين،وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم بأحرّ التعازي من ذويه ومن جميع اهالي بشري، ونناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة والقضاء.

١/٣ — Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023

ونناشد الاجهزة الامنية والجيش والقضاء اللبناني الذين لنا ملء الثقة بهم بأن يتحركوا سريعا من اجل العمل على تبيان الحقيقة.

كما نناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل لعدم تظهير القضية وكأنها نزاع بين بقاعصفرين والضنية وبشري، وانتظار القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع.

٢/٣ — Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023