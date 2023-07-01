كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

نستنكر بشدة اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين،وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم بأحرّ التعازي من ذويه ومن جميع اهالي بشري، ونناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة والقضاء.
١/٣
— Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023
نستنكر بشدة اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين،وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم بأحرّ التعازي من ذويه ومن جميع اهالي بشري، ونناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة والقضاء.
١/٣
ونناشد الاجهزة الامنية والجيش والقضاء اللبناني الذين لنا ملء الثقة بهم بأن يتحركوا سريعا من اجل العمل على تبيان الحقيقة.
كما نناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل لعدم تظهير القضية وكأنها نزاع بين بقاعصفرين والضنية وبشري، وانتظار القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع.
٢/٣
— Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023
ونناشد الاجهزة الامنية والجيش والقضاء اللبناني الذين لنا ملء الثقة بهم بأن يتحركوا سريعا من اجل العمل على تبيان الحقيقة.
كما نناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل لعدم تظهير القضية وكأنها نزاع بين بقاعصفرين والضنية وبشري، وانتظار القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع.
٢/٣
ونحذّر اللبنانيين جميعاً بأن العدو يتربّص في هذه المرحلة العصيبة بأي حادثة او اشكال امني ذي بعد طائفي ومذهبي لكي يحوّله في حال نجح بذلك الى مشروع حرب اهلية.
علينا الحذر، علينا ان نحمي لبنان، علينا ان نحمي عيشنا الواحد
— Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023
ونحذّر اللبنانيين جميعاً بأن العدو يتربّص في هذه المرحلة العصيبة بأي حادثة او اشكال امني ذي بعد طائفي ومذهبي لكي يحوّله في حال نجح بذلك الى مشروع حرب اهلية.
علينا الحذر، علينا ان نحمي لبنان، علينا ان نحمي عيشنا الواحد