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الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط
امن وقضاء
2023-07-01 | 14:43
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الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط
أعلن الجيش اللبناني أن أحد المواطنين تعرّض لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها.
وقد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الجيش اللبناني
القرنة السوداء
بشري
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