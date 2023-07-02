قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة "المنارة"

تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه نقطة متحفظ عليها دوليا عند النقطة الحدودية، واقتلعت اشجارا خارج السياج التقني، خارقة الخط الازرق لمسافة متر أثناء عملية تنظيف لمحيط السياج عند الحدود بين بلدة ‎حولا ومستعمرة “المنارة”، واطلقت القوة رصاصة وقنبلة صوتية على مواطنين تمكنوا من منع استمرار الخرق، وعلى الاثر انتشر الجيش اللبناني في المنطقة وتشهد الحدود الجنوبية حالة من التوتر.