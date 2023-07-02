الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة "المنارة"

امن وقضاء
2023-07-02 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة &quot;المنارة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة "المنارة"

 تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه نقطة متحفظ عليها دوليا عند النقطة الحدودية، واقتلعت اشجارا خارج السياج التقني، خارقة الخط الازرق لمسافة متر أثناء عملية تنظيف لمحيط السياج عند الحدود بين بلدة ‎حولا ومستعمرة “المنارة”، واطلقت القوة رصاصة وقنبلة صوتية على مواطنين تمكنوا من منع استمرار الخرق، وعلى الاثر انتشر الجيش اللبناني في المنطقة وتشهد الحدود الجنوبية حالة من التوتر.

أخبار لبنان

امن وقضاء

اسرائيلية

الازرق

ومستعمرة

"المنارة"

LBCI التالي
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-30

لهذه الأسباب الخطيرة... إحذروا من تطبيق "واتساب الوردي"!

LBCI
صحف اليوم
2023-06-16

نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش (نداء الوطن)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-07

باريس تريد أن تبقى "شريكاً مهماً" في إفريقيا رغم "الخطابات المعادية" لها

LBCI
صحف اليوم
2023-06-05

مصادر لـ"الجمهورية": الخطوة التي بدأها عبد الساتر بزيارة "الضاحية" هي لمواكبة المرحلة التي تلت ترشيح أزعور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
16:15

الجيش: 4 طائرات حربية اسرائيلية وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية

LBCI
امن وقضاء
15:06

الجيش: تتم معالجة خرق زورق إسرائيلي لمياهنا الإقليمية

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
امن وقضاء
2023-07-01

الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:37

لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-30

شعبة المعلومات توقف لصّاً ينشط في عدد من المناطق اللبنانية وتضبط كميّة من المسروقات

LBCI
موضة وجمال
2023-06-30

"توقفوا عن فعل ذلك"... إختصاصي أقدام يُحذر من طريقة تقليم أظافر القدم الخاطئة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:08

حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:37

لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
أمن وقضاء
05:41

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

LBCI
منوعات
06:58

قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
09:33

تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

LBCI
خبر عاجل
14:00

تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More