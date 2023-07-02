الجيش: تتم معالجة خرق زورق إسرائيلي لمياهنا الإقليمية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 / 7 / 2023 اعتبارًا من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترًا.

تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".