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نائب مدير مكتب اليونيفيل: نحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء
امن وقضاء
2023-07-05 | 10:49
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نائب مدير مكتب اليونيفيل: نحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء
اعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، وبالقرب من ميس الجبل، لاحظ جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل عبور ذراع حفارة للخط الأزرق من الجنوب، وعبور جندي لبناني للخط من الشمال".
وقالت:"إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض لغايات الارتباط والتنسيق مع الأطراف والمساعدة في نزع فتيل التوترات".
واضافت ارديل: "اننا نحث جميع الأطراف وأي شخص موجود في الموقع على الحفاظ على الهدوء. ونعيد التأكيد على أن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس للغاية".
وتابعت: "من المهم للاطراف تنسيق أي عمل من خلال اليونيفيل لتجنب الاحتكاكات والمساعدة في ضمان الاحترام الكامل لقدسية الخط الأزرق".
أخبار لبنان
امن وقضاء
اليونيفيل:
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