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قائد الجيش عرض مع وفد بريطاني سبل التعاون بين الجيشين وبحث مع صوري في أوضاع البقاع

امن وقضاء
2023-07-05 | 10:52
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قائد الجيش عرض مع وفد بريطاني سبل التعاون بين الجيشين وبحث مع صوري في أوضاع البقاع
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قائد الجيش عرض مع وفد بريطاني سبل التعاون بين الجيشين وبحث مع صوري في أوضاع البقاع

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال سامي سامبسون، يرافقه مساعده المقدم هوارد بار، بحضور القائمة بأعمال السفارة البريطانية كاميلا نيكليس مع وفد مرافق، في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

واستقبل متروبوليت زحلة والبقاع وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس صوري على رأس وفد مرافق، بحضور النائب السابق مروان أبو فاضل، وتم البحث في أوضاع منطقة البقاع.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم للمؤسسة العسكرية، مشيدين ب"جهودها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل الأوضاع الراهنة".

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