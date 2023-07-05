قوى الامن: توقيف شخص بجرم مخالفة قانون الصيد البري وبيع طيور الحساسين

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: "بناءً على شكوى من إحدى الجمعيّات البيئيّة، أوقف عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بعد استدراجه إلى محلة عرمون المدعو ق. ق. (من مواليد عام 1988، سوري الجنسية)، بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي وبيع طيور الحساسين، الأمر الذي يُحدِث خللا بيئياً.



وتمّ تركه لقاء سند إقامة بعد أن تعهّد بعدم تكرار المخالفة، بناءً على إشارة القضاء المختص.



كذلك، نُظِّمَ محضر ضبط بحق المذكور، وسُلِّمَت الطيور إلى إحدى الجمعيات المعنية".