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بعدما قامت بتزوير وتقليد دواء..المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان يوقفها

امن وقضاء
2023-07-05 | 15:37
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بعدما قامت بتزوير وتقليد دواء..المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان يوقفها
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بعدما قامت بتزوير وتقليد دواء..المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان يوقفها

أوقف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون بإشارته المدعى عليها "أ.ر" بجرائم تزوير وتقليد دواء بمثابة مكمل غذائي وتوزيعه دون الاستحصال على الترخيص من وزارة الصحة العامة.

وذلك، بعدما أفادت معلومات للـLBCI بأن مفرزة بعبدا القضائية في قوى الأمن الداخلي قد حقّقت لنحو 14 ساعة مع المدعى عليها أ.ر. بجرم تزوير وتقليد دواء (مكمّل غذائي) وتوزيعه في لبنان ومن دون مراعاة المعايير المفروضة عالميا في تصنيع الادوية.

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