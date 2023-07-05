الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقة القبة – طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 5 /7 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة القبة - طرابلس المواطنين (س.م.) و(خ.ج.) و(و.م.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وعتادًا عسكريًّا وكمية من الذخائر.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".