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الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقة القبة – طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار

امن وقضاء
2023-07-05 | 16:20
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الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقة القبة – طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار
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الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقة القبة – طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار

 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 5 /7 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة القبة - طرابلس المواطنين (س.م.) و(خ.ج.) و(و.م.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وعتادًا عسكريًّا وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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