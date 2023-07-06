اللواء عثمان استقبل شيا: التأكيد على استمرار تقديم الدعم والمساعدات لقوى الامن الداخلي

عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للأوضاع العامة في البلاد.



وتم التأكيد على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم والمساعدات لقوى الامن الداخلي.