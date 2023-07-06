تدابير سير بمناسبة إقامة مهرجانات ضهور الشوير السنوية

تزامنا مع مهرجانات ضهور الشوير السنوية، التي ستُقام بتواريخ 7-8-9-14-15-16-21-22/7/2023، وذلك في شارع ضهور الشوير الرئيسي، ستُقطع الطرقات المؤدية الى مكان الاحتفال، وسيتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.