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معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
امن وقضاء
2023-07-07 | 06:30
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معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
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معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، علمت الـLBCI أنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا.
أيضا، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم.
وتشير المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم استدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم.
كما علمت الـLBCI، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الابعد.
يجدر الاشارة إلى أن كل هذه المعطيات تنتظر صدور نتائج الفحوص في المختبرات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
القرنة السوداء
بشري
الضنية
تحقيق
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