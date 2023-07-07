"العدالة المعطلة في لبنان: حان الوقت لتحرك دوليّ": للاضاءة على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ

تحت عنوان "العدالة المعطلة في لبنان: حان الوقت لتحرك دوليّ" ، عقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمراً صحافياً بالاشتراك مع منظمات حقوقية دولية وأهالي الضحايا والمتضررين من جريمة انفجار المرفأ، وذلك في اطار الإضاءة على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والخطوات العملية اللاحقة.



وأكدت الكلمات أن العدالة لن تموت, كما أن الجاني لن يفلت من العقاب.