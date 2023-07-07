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اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش

وقع اشتباك بين دورية للجيش اثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس ، ما ادى إلى اصابته، بحسب الوطنية للاعلام.