مداهمة لمخابرات الجيش والعثور على كمية كبيرة من المخدرات

اوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة طلعة الرفاعية- حاره النشار المدعو ن .ن ، حيث ضبطت داخل منزله على كمية كبيرة من المخدرات وميزان.



وسلمت المضبوطات مع الموقوف لإجراء المقتضى القانوني بحقه وبإشراف القضاء المختص.