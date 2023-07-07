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الامن العام: تذكير الرعايا العرب والاجانب المخالفين لمدّة الاقامة بتسوية اوضاعهم قبل المغادرة برًا وجًوا
امن وقضاء
2023-07-07 | 10:05
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الامن العام: تذكير الرعايا العرب والاجانب المخالفين لمدّة الاقامة بتسوية اوضاعهم قبل المغادرة برًا وجًوا
ذكرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية، جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة موقتة) وجوب تسوية أوضاعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم، أو مباشرة لدى الدوائر والمراكز الحدودية عند المغادرة.
كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "تسهيلا لأمور المغادرين جوا الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، سيبدأ العمل بشعبة التسويات المستحدثة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي إعتبارا من الساعة الثامنة صباحا من تاريخ 12/07/2023، وعليه يطلب من هؤلاء الوجود قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، والتقدم من الشعبة المذكورة المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية قبل الدخول الى قاعة المسافرين لإجراء التسوية و تسديد الرسوم المطلوبة.
للإستفسار و الإطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
أو مراجعة Call Center على الرقم 1717.
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