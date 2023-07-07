الجيش: توقيف مواطن لإطلاقه النار على أشخاص في بلدة بر الياس - البقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 7/ 7/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

أثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.