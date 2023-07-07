هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية