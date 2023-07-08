بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

أوضح الجيش اللبناني في بيان، أنه "على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1/ 7/ 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه".



واشار البيان إلى أنه نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين.



وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أُفرج عن عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفًا على القضاء المختص.