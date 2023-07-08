المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش

علمت الـLBCI، أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت الاشخاص المتورطّين بمقتل هيثم طوق في القرنة السوداء، وهم ضمن الموقوفين الـ11 إلى جانب أفراد آخرين شاركوا بالإشكال المسلّح.