الجيش: توقيف ٧ مواطنين لتورطهم في التحضير لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر في ببنين

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ "بتاريخ 9 / 7 / 2023، متابَعةً لمحاولة تهريب الأشخاص عبر البحر التي ضُبطت بتاريخ 8 / 7 / 2023، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين - الشمال حملة دهم لمنازل متورطين في شبكة التهريب وأوقفت 7 مواطنين، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".