جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات

التحقيقات مستمرة...

بناء لتوجيهات المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بتكثيف الجهد الإستعلامي لكشف جريمة مقتل المغدور أحمد درويش (مواليد 1986) من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك موقوفان من بلدة الضحية نفسها لدى شعبة المعلومات.



وستعلن القوى الامنية تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.