إصابة عنصرَين من الجيش في اشتباكات مع مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك

وقعت اشتباكات بين قوة من الجيش وعدد من المطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، بحسب مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.



واشارت المديرية إلى أن عنصرين من الجيش أصيبا بشكل طفيف كما أصيب أحد المطلوبين.