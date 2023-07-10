أبيض للـLBCI عن تعنيف أطفال في إحدى الحضانات: تمّ إقفال الحضانة والاجراءات ستذهب أبعد من ذلك

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض أن الوزارة شكلت بسرعة فريقا للتحقيق في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات، كاشفا أن الاجراء الاول هو توقف عمل الحضانة المعنية لحين صدور نتائج التحقيقات.



ووعد ابيض في حديث للـLBCI، أنّ الاجراءات ستذهب أبعد من ذلك.



وأوضح أن المراقبة ليست على المستوى المطلوب أحيانا بسبب الازمة المالية في البلد.