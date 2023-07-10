قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها

أصدرت القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قراراً بمنع حضانة GARDEREVE من فتح أبوابها ابتداءاً من تاريخ صدور القرار، أي 10-07-2023، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال داخلها.



