القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات

في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر إستياءه حول تعرّض اطفال للضرب والتعنيف داخل احد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985)، بحسب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.



وأكدت القوى الامنية أن التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.