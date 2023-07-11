الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المديرية العامة للدفاع المدني : لالتزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشادات التوعية على مخاطر حرائق الغابات

امن وقضاء
2023-07-11 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المديرية العامة للدفاع المدني : لالتزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشادات التوعية على مخاطر حرائق الغابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المديرية العامة للدفاع المدني : لالتزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشادات التوعية على مخاطر حرائق الغابات

نبّهت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني البيان من تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية ما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خصوصا في الداخل جنوب البلاد بحيث تلامس الـ ٤٠ درجة نهار الجمعة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية عاى مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات. 

وذكّرت المديرية العامة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء إضافة إلى امكان التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb.

أخبار لبنان

امن وقضاء

حرائق

الدفاع المدني

LBCI التالي
قرار لمحافظ بيروت بتعديل تعرفة الـ Valets Parking ضمن نطاق مدينة بيروت
القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

وزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-04

مولوي ترأس اجتماعا بحث في موضوع مكافحة الحرائق: لن نسمح بقطع الأشجار لتجارة الفحم

LBCI
أخبار دولية
2023-06-28

حرائق الغابات في كندا تتسبب بمزيد من الهواء الملوث في أميركا الشمالية

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-27

فوج اطفاء بيروت: عناصر من الفوج يعملون على اخماد حريق في منطقة برج حمود - الطريق البحرية مقابل كاليري فانليان في محاولة لتطويقه قبل امتداده بمؤازرة الدفاع المدني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات

LBCI
امن وقضاء
05:27

قرار لمحافظ بيروت بتعديل تعرفة الـ Valets Parking ضمن نطاق مدينة بيروت

LBCI
امن وقضاء
03:30

القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات

LBCI
امن وقضاء
16:33

إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:24

يلين ترى رغبة لدى بكين وواشنطن لبناء علاقات مثمرة بين الطرفين

LBCI
صحة وتغذية
2023-07-09

دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

LBCI
منوعات
2023-05-23

استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-09

هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:13

تركيا توافق على انضمام السويد إلى الناتو... مقابل ماذا؟

LBCI
أخبار لبنان
05:50

حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا

LBCI
أخبار لبنان
05:14

العبسي معلنا سنة اليوبيل: للتفكير في مسيرة كنيستنا في الماضي والحاضر والمستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:30

بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
02:55

مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة

LBCI
منوعات
10:27

"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!

LBCI
منوعات
10:10

في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!

LBCI
حال الطقس
01:08

موجة حرّ قريبا ... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
امن وقضاء
14:46

قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها

LBCI
اقتصاد
02:09

تغيّر طفيف بأسعار المحروقات ... كيف أصبحت اليوم؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More