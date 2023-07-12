تعنيف أطفال في إحدى الحضانات... القاضية عون تدّعي على صاحبة الحضانة والموظفة

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على جيني حلو خوري بجرم محاولة قتل وإيذاء أطفال في حضانة للأطفال في الفنار.



كما ادعت على صاحبة الحضانة بجرم الإيذاء لعدم القيام بالمراقبة اللازمة في الحضانة.