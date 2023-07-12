أدرعي: الجيش الاسرائيلي أبعد شبانا عند الحدود مع لبنان اقتربوا من السياج الامني (فيديو)

غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر: "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق اليوم الى السياج الأمني عند الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدهم الجيش الاسرائيلي مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".



واشار إلى أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة، مؤكدا أنهم "سيواصلون العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".