أدرعي: الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء في المطلة على حدود لبنان لابعاد بعض الشبان

غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر: "اقترب بعد ظهر اليوم عدد من المشتبه فيهم الى السياج الأمني في منطقة بلدة المطلة على الحدود اللبنانية وقاموا بإلقاء الحجارة وإشعال حريق بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية حيث قام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار في الهواء لابعادهم ومن ثم ابتعد المشتبه فيهم".