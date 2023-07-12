أدرعي: الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء في المطلة على حدود لبنان لابعاد بعض الشبان

اقترب بعد ظهر اليوم عدد من المشتبه فيهم الى السياج الأمني في منطقة بلدة المطلة على الحدود اللبنانية وقاموا بالقاء الحجارة واشعال حريق بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت قوات جيش الدفاع باطلاق النار في الهواء لابعادهم ومن ثم ابتعد المشتبه فيهم
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2023
اقترب بعد ظهر اليوم عدد من المشتبه فيهم الى السياج الأمني في منطقة بلدة المطلة على الحدود اللبنانية وقاموا بالقاء الحجارة واشعال حريق بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت قوات جيش الدفاع باطلاق النار في الهواء لابعادهم ومن ثم ابتعد المشتبه فيهم