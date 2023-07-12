التعنيف في إحدى الحضانات يحرّك الاهالي للمطالبة بحقوق أطفالهم

تحرّك عدد من الأهالي أمام مخفر جديدة للمطالبة بحقوق كل الأطفال بعد التعنيف في إحدى دور الحضانات.