وزير العدل بدأ مفاوضات مع وفد من الإتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي بين لبنان و"يوروجست"

بدأ اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري وفريق عمله المفاوضات مع وفد من الإتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي بين لبنان ويوروجست (Eurojust)، وذلك بتفويض من كل من الرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



وستستمر المفاوضات يومي الخميس والجمعة على أن يتم استكمالها في جولات لاحقة.

يُشار الى أن "أوروجست" هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً مع الجهات ذات الصلة بالمسائل الجنائية ومقرها في لاهاي- هولندا.