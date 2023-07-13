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حملات تفتيش على المؤسسات الغذائية من مراقبي وزارة الصحة في النبطية
امن وقضاء
2023-07-13 | 09:03
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حملات تفتيش على المؤسسات الغذائية من مراقبي وزارة الصحة في النبطية
قام فريق من مراقبي وزارة الصحة في النبطية بمؤازرة عناصر من امن الدولة من مكتب النبطية بحملات تفتيش واسعة على المؤسسات الغذائية في مدينة النبطية وبلدات حبوش، دير الزهراني، وزفتا ، وتم خلالها توجيه انذارات خطية للعديد من هذه المؤسسات تتعلق بتأمين البطاقة الصحية للعاملين فيها، اضافة الى الالتزام بشروط السلامة الغذائية.
أخبار لبنان
امن وقضاء
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النبطية
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